Son Dakika Haberleri: 'Buzlar Çözülmeden' Ordu'da
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'Buzlar Çözülmeden' Ordu'da

7 saat önce

Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı, Alpay Aksum'un yönettiği iki perdelik oyunun dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı, müziğini Gürkan Çakıcı üstleniyor.

'Buzlar Çözülmeden' Ordu'da, System.String[]

Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı, Alpay Aksum'un yönettiği iki perdelik oyunun dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı, müziğini Gürkan Çakıcı üstleniyor.


Akıl hastanesinden kaçan bir grup delinin, bir Anadolu kasabasını akıllılardan daha iyi yönetmesinin konu edildiği oyunda, 16 kişilik oyuncu kadrosu rol alıyor.


"Buzlar Çözülmeden" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 16 Kasım Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Mustafa Fehmi Kubilay, Cevat Fehmi Başkut, Ordu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:03 
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