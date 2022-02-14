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Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar - Son Dakika

Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar

14.02.2022 00:58
Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajında balıklara yem veren 3 arkadaş havanın ısınmasıyla baraj ortasında mahsur kaldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajında balıklara yem veren 3 arkadaş havanın ısınmasıyla baraj ortasında mahsur kaldı. Mahsur kalan 3 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İsmail Kara, Ramazan Karşılayan ve Mahmut Özipek isimli 3 arkadaş, Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı ortasındaki balık çiftliğindeki balıkları yemlemek istedi. Sabah saatlerinde buz tutmuş barajın üzerinde yürüyerek baraj ortasındaki balık çiftliğine ulaşan 3 arkadaş balıkları yemledikten sonra bir süre burada bulunan kulübede oturarak sohbet etmeye başladı. Havanın ısınmasıyla birlikte buzların çözüldüğünü fark eden 3 arkadaş buzların kendilerini taşıyamayacağını düşünerek baraj ortasındaki kulübede mahsur kaldı. Bir türlü kıyıya gelemeyen 3 arkadaş daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durum üzerine AFAD Adıyaman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları başlatırken jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Bu esnada Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından da belirtilen bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında baraj ortasındaki kulübede mahsur kalan İsmail Kara, Ramazan Karşılayan ve Mahmut Özipek kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kurtarılan 3 arkadaşın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

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Adıyaman, Çelikhan, İtfaiye, Baraj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buzlar çözülünce barajın ortasında mahsur kaldılar - Son Dakika
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