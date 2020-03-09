Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladı - Son Dakika

Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladı

6 saat önce

Çay kenarındaki angıtlardan görüntü Ördeklerden görüntü Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladıKARS - Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'ta havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı.

Çay kenarındaki angıtlardan görüntü

Ördeklerden görüntü Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladı

KARS - Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'ta havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı.

Bu yıl kışın etkisini yoğunlaştırdığı dönemde hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, göller, sulak alanlar dereler donarken arazilerin de tamamı karla kaplandı.

"Kara kış"ın çetin geçen kentte kış öncesi sıcak ülkelere göç eden kuşlar, son günlerde hava sıcaklığının artması ve buzların çözülmeye başlamasıyla şehre dönmeye başladı.

Kentte özellikle yaban ördekleri ve angıtlar sürüler halinde Kars çayına geldi.

Halen kenar bölümleri buzla kaplı olan çayda yiyecek arayan angıt ve ördekler güzel görüntüler oluşturdu.

Yöreye gelen yabani hayvanlar havaların iyice ısınmasıyla bölgedeki göllere geçip yazı burada geçirecek.

Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladı

Türkiye, Kars, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:37 Kaynak: AA
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