Son Dakika Haberleri: Buzlar Kırılarak Kurtarılan Köpek Yavrusu "Buz" Yuvasına Kavuştu

Buzlar Kırılarak Kurtarılan Köpek Yavrusu "Buz" Yuvasına Kavuştu

1 saat önce

Van'da gölde donmak üzereyken dalgıç polis Burak Ökten tarafından buzlar kırılarak kurtarılan ve "Buz" adı verilen köpek yavrusu, yeni yuvasına kavuştu.

Buzlar Kırılarak Kurtarılan Köpek Yavrusu
Van'da gölde donmak üzereyken dalgıç polis Burak Ökten tarafından buzlar kırılarak kurtarılan ve "Buz" adı verilen köpek yavrusu, yeni yuvasına kavuştu.

İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde yiyecek aramak için donan Sıhke Gölü'ne giden ancak buzun kırılması sonucu suya düşen köpek yavrusunu kurtaran Ökten ile İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli polisler, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi süren köpeği ziyaret etikten sonra kimliğini aldı.

Polisler köpeği daha sonra Sualtı Grup Amirliğine getirdi.

Ökten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru köpeği sağlığına ve yeni yuvasına kavuşturdukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Buz"un bundan sonra Sualtı Grup Amirliğinin bahçesindeki yuvada kalacağını ifade eden Ökten, "Köpeği bahçedeki yeni arkadaşlarıyla tanıştırdık. Dört köpeğimiz oldu." dedi.

Ökten, basında zaman zaman hayvanlarla ilgili olumsuz haberlerle karşılaştıklarını belirterek, "Hayvanlara eziyet edenlere inat biz onları sevmeye, merhamet etmeye, beslemeye ve sahiplenmeye devam edeceğiz. Lütfen onları sevin, sevmekten zarar gelmez. Kedi köpek, bunlar masum canlılar. Kimseye bir zararları yok." diye konuştu.

Olay

Bostaniçi Mahallesi'nde 26 Aralık'ta donmuş Sıhke Gölü'ne yiyecek aramak için giren köpek yavrusu, buzun kırılması sonucu suya düşmüş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimler, kıyıya yaklaşık 150 metre mesafede buzda sıkışmış hayvana müdahale edemeyince, durum, polise bildirilmişti.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polis Burak Ökten, gölde buzları kırarak ilerleyip köpeğe ulaşmış, soğuk ve açlıktan ölmek üzere olan köpeği sırtına alıp yüzerek kıyıya getirmiş ve veteriner hekimlere teslim etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:20 Kaynak: AA

Bostaniçi, Polis, Van, Güncel
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