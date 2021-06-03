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Buzlar kraliçesinin yeni sarayı - Son Dakika

Buzlar kraliçesinin yeni sarayı

03.06.2021 17:01
Buzlar kraliçesinin yeni sarayı, System.String[]

15 YAŞINDA OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDUSpor tarihinin hafızasında yer ettiğinde henüz 15 yaşında gencecik bir buz patencisiydi Tara Lipinski. 1998 yılında Nagano'da düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazanarak "en genç olimpik şampiyon" unvanını da ele geçirdi.

Buzlar kraliçesinin yeni sarayı
15 YAŞINDA OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU

Spor tarihinin hafızasında yer ettiğinde henüz 15 yaşında gencecik bir buz patencisiydi Tara Lipinski. 1998 yılında Nagano'da düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazanarak "en genç olimpik şampiyon" unvanını da ele geçirdi. Hatta bu unvanı çok uzun süre de elinde tuttu. Daha üç yaşındayken tekerlekli patenler üzerinde başladığı spor kariyerini başarıyla sürdürdükten sonra buz pistlerinden "emekli" oldu.

Buzlar kraliçesinin yeni sarayı
HOLLYWOOD YILDIZI GİBİ

Her ne kadar aktif spor yaşamına veda etse de bugün 38 yaşında olan Tara Lipinksi, hayatını yine sporla iç içe, bu kez yorumcu olarak sürdürüyor. Genç yaşında çıktığı buz pistlerinde ardı ardına şampiyonluklar kazanan Lipinski, kelimenin tam anlamıyla da bir Hollywood ünlüsü gibi yaşıyor.

Buzlar kraliçesinin yeni sarayı
ÜNLÜLERLE KOMŞU

2017 yılında TV yapımcısı ve görüntü yönetmeni Todd Kapostasy ile görkemli bir törenle evlenen Tara Lipinski, kısa bir süre önce Los Angeles'ın gözde bir bölgesinde gösterişli bir malikane evi satın aldı. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Lipinski'nin bu malikane için 8.4 milyon dolar ödediği belirtiliyor.

Buzlar kraliçesinin yeni sarayı
DAĞ MANZARALI

Dağlarla çevrili ve doğanın içindeki bu yeni malikanenin altı tane yatak odası, 7 tane de banyosu bulunuyor. Tara Lipinski'nin, birçok Hollywood ünlüsüyle komşu olduğu bu yeni evini nakit parayla satın aldığı da konuşuluyor.

Buzlar kraliçesinin yeni sarayı
SİNEMA ODASINDAN SPOR SALONUNA

Özel bir sinema odası, spor salonu, yüzme havuzu, şef mutfağı, bina içi asansörü bulunuyor. Mülkün bodrum katında da aynı bir yatak odası ve çalışma odası bulunuyor. Hayatının büyük bölümünü aktif sporcu olarak geçiren sonra da spor yorumcusu olarak çalışan Tara Lipinski'nin hatırı sayılır bir kazancı bulunuyor.

Buzlar kraliçesinin yeni sarayı
TEKERLEKLİ PATENLE BAŞLADI

1982 yılında ABD'de dünyaya gelen Tara Lipinski, 1984 yılında henüz küçücük bir çocukken 1984 Yaz Olimpiyatları'nı izledi ve şampiyon olan sporculara özendi. Hatta o dönemde mutfak aletlerinden yaptığı şeref kürsüsüne çıkıp hayali birinciliğini kutluyordu. Ondan bir yıl sonra da tekerlekli patenle kaymaya başladı. Bu da onun için geleceğinin kapısını açan bir anahtar oldu.

Buzlar kraliçesinin yeni sarayı
BUZ PATENİNE GEÇİŞ Lipinski 9 yaşına geldiğinde tekerlekli paten alanında katıldığı yarışmalarda kendi yaş grubunda birincilik kazandı. Aynı yıl buz patenine başladı, Delaware Üniversitesi'nde dersler almaya başladı. 1991'de Lipinski'nin babası iş gereği Teksas, Houston'a taşındı. Tara Lipinski de buz pateni çalışmalarını orada sürdürdü. İki yıl sonra eğitmen Jeff DiGregorio ile çalışmaya başladı. 1995'te de Michigan'a geçti ve orada Richard Callaghan gözetiminde buz pateni yapmayı sürdürdü.

Buzlar kraliçesinin yeni sarayı
DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

1994'te ABD'deki ilk şampiyonasına katıldı. 12 yaşındayken ABD Olimpik Festivali'nde altın madalya kazanan en küçük sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. Aynı yıl Almanya'daki ilk uluslararası şampiyonasında da birinci oldu. 1995 yılında Dünya Gençler Şampiyonası'nda dördüncü sırada yer aldı. 1996'da buz pateni şampiyonalarında büyükler kategorisine geçen Lipinski'nin başarıları da ardı ardına gelmeye devam etti. ABD Şampiyonası'nda üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Aynı yıl Dünya Şampiyonası'nda spor otoritelerinin dikkatini çekti.

Buzlar kraliçesinin yeni sarayı

YORUMCU OLARAK GÖREV YAPIYOR

1997'de Dünya Şampiyonu olan Tara Lipinski, 1998'de de Olimpiyak Şampiyonu unvanını aldı. En genç olimpik sporcu unvanını da uzun süre elinde tuttu. Bu başarının ardından profesyonel yaşama geçti. Bu alanda da katıldığı yarışmalarda başarılı sonuçlar elde etti. 2002 yılında aktif spora veda etti. Bunun ardından çeşitli TV kanalları için buz pateni dalında yorumculuk yapmaya başladı.

Buzlar kraliçesinin yeni sarayı

MUTLU EVLİLİK

2017 yılında Todd Kapostasy ile evlenen Lipinski, mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Her ne kadar aktif sporu bıraksa da sosyal medya sayfasında takipçilerine sık sık buz üzerindeki hünerlerini sergiliyor.

Buzlar kraliçesinin yeni sarayı

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Olimpiyat, Şampiyon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Buzlar kraliçesinin yeni sarayı - Son Dakika Magazin


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