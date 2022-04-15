Buzları çözülen Nazik Gölü havadan görüntülendi - Son Dakika
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Buzları çözülen Nazik Gölü havadan görüntülendi

15.04.2022 13:12
Buzları çözülen Nazik Gölü havadan görüntülendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde havaların ısınmasıyla yüzeyindeki buz tabakaları çözülen Nazik Gölü havadan görüntülendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde havaların ısınmasıyla yüzeyindeki buz tabakaları çözülen Nazik Gölü havadan görüntülendi.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan, yaklaşık 40 kilometrekarelik alanı kaplayan göl, doğal güzelliğiyle beğeni topluyor.

Her yıl kış mevsiminde yüzeyi kısmen buz tutan gölde havaların ısınmasıyla eriyen buz tabakları drone ile görüntülendi.

Fotoğraf tutkunu Sinan Denizci, çetin kış mevsiminde göl yüzeyinin tamamen donduğunu söyledi.

Havların ısınmasıyla çözülmeye başlayan buzulları fotoğrafladıklarını anlatan Denizci, "Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla Nazik Gölü'nün buzları çözülmeye başladı. Bizler de hem havadan hem de fotoğraf makinelerimizle güzel görüntüler çekmeye çalışıyoruz. Güzel manzaralar izliyoruz." dedi.

Buzları çözülen Nazik Gölü havadan görüntülendi
Buzları çözülen Nazik Gölü havadan görüntülendi
Buzları çözülen Nazik Gölü havadan görüntülendi

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Kaynak: AA

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