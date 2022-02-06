Buzları erimeye başlayan gölde tehlikeli yürüyüş kamerada - Son Dakika

Buzları erimeye başlayan gölde tehlikeli yürüyüş kamerada

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, donan Beyşehir Gölü'nün erimeye yüz tutan buzlu yüzeyinde yürüyen insanlar görenlerin yüreğini ağızlara getiriyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, uzun süredir etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava şartları nedeniyle tamamen donarak yüzeyi buz kütleleriyle kaplandı. Gölün buz tutması nedeniyle tekneler limanlarında mahsur kalırken balıkçılık faaliyetleri de tamamen durdu. Göl yüzeyinin buzla kaplanması ve hafta sonu güneşli havanın yüzünü göstermesi üzerine vatandaşlar sahil kesimlere akın etti. Sahilde bir yandan yürüyüş yaparak donmuş gölün fotoğraflarını çekenlerin yanı sıra, buz tutan göl üzerine çıkarak yüzeyde yürüyenlerden bazıları tehlikeli olmasına rağmen karşıdan karşıya da geçmeye başladı. Buzların erimeye yüz tutarak, incelmesi üzerine kırılması tehlikesine aldırış etmeden kıyıdan onlarca metre yürüyerek uzaklaşan gençler ve çocuklar ise görenlerin yüreğini ağızlara getirdi. Donmuş göl üzerinde yürüyenler, göl ortasında buzlar arasında kalan balıkçı tekneleri ve gezinti yatlarıyla birlikte fotoğraflar çektirirken, birbirleriyle adeta öz çekim yarışına girdi. Ancak, buzların erimeye yüz tutmasına rağmen vatandaşların göl üzerinde yürümeye devam etmesinin risk teşkil etmesi üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri kıyılarda devriye gezerek halkı uyarmaya başladı. Polis ve zabıta ekiplerinin sahilden ayrıldığı anlarda tekrar göl yüzeyine inerek yürüyüşünü sürdüren vatandaşların, buz üzerinde tehlikeli olmasına rağmen kayması, fotoğraf çektirmesi görenleri de hayrete düşürdü.

İlçe sakinlerinden Bilal Güler, gölün yüzeyinin yaklaşık 20 gündür don olduğunu belirterek, bu yıl gelen yağışın bölgeye bereket getirdiğini söyledi. Gölün hava sıcaklıkları bu şekilde sürerse daha uzun süre don kalacağını düşündüğünü dile getiren Güler, balıkçıların da gölün yüzeyinin buzla kaplanması sebebiyle mağdur kaldığını anlatarak, "İnşallah gölün suyunun yükselmesinden dolayı ileride bu kayıplarını telafi edeceklerine inanıyorum. Arkadaşımla göl kenarında yürüyüşe çıkmıştık. Hava güzel, ancak göl üzerinde yürüyenler var bu çok tehlikeli, tavsiye etmiyorum. Göl dondu, tekrar yumuşadı, dolayısıyla gölün üzerine çıkmak çok tehlikeli şu anda. Polis uyarmasına rağmen hala çıkanlar oluyor. Çok riskli bir durum" ifadelerini kullandı.

Beyşehirli Talip Akbulut da, bu yıl bölgeye düşen yağışların çok güzel olduğunu dile getirerek, göle de bereket getirdiğini söyledi. Bu yıl bölgedeki ağır kış şartlarından dolayı gölün bir süre önce donduğunu vurgulayan Akbulut, ancak buz üzerinde yürümenin özellikle buzların erimeye başlayıp buz kalınlığının daha da inceldiği bu günlerde tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, "İnsanlar göl üzerinde fotoğraf çektiriyor. Hava güneş olunca insanlar yürüyüş yapıyor, geziyorlar. Ama göldeki buzlar erimeye yüz tuttu, şu anda yürümek çok tehlikeli" diye konuştu.