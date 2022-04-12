Buzların çözülmesiyle Çıldır'ın balıkçıları ağlarını kıyıya atıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Buzların çözülmesiyle Çıldır'ın balıkçıları ağlarını kıyıya atıyor

12.04.2022 11:10

Kışın Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak keyfi yapılan Çıldır Gölü'nde buz tabakasının çözülmesiyle bazı balıkçılar, ağlarını kıyı kesimlerine atmaya başladı.

Kışın Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak keyfi yapılan Çıldır Gölü'nde buz tabakasının çözülmesiyle bazı balıkçılar, ağlarını kıyı kesimlerine atmaya başladı.

Ardahan- Kars sınırında bulunan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yörenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor.

Yazın yemyeşil doğal güzelliği ve kuş türleriyle, kışın da buzla kaplı yüzeyiyle turistleri cezbeden göl, her mevsim yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor.

Kışın buzla kaplı yüzeyinde Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak keyfi yapılan gölde, ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde havaların ısınmasıyla kıyılardaki buzlar çözüldü.

Bölgede geçimini balıkçılıkla sağlayan bazı vatandaşlar da buzla kaplı yüzeye çıkmanın tehlikeli olması ve tekneyle de açılamadıklarından, bellerine kadar buz gibi suya girerek ağlarını kıyı kesimlerine serdi.

Nisan ayının sonlarına doğru buzların tamamen çözülmesini bekleyen ve Eskimo usulü avcılığa veda eden balıkçılar, tekneyle mesailerine devam edecek.

"Buzların tamamen erimemesi bizi zorluyor"

Gölün Ardahan tarafındaki Gölbelen ve Gölebakan köyleri kesimlerinde balıkçılık yapan Yakup Topkaya, AA muhabirine, bu yıl son senelerin en soğuk kış dönemini geçirdiklerini söyledi.

İlkbaharın gelmesiyle Eskimo usulü avcılığa veda ettiklerini aktaran Topkaya, şöyle konuştu:

"Artık bizim için Eskimo usulü balıkçılık sezonu kapandı ancak teknelerle de açılamıyoruz. Çünkü buzlar henüz tamamen erimedi. Dolayısıyla bu durum bizi zorluyor. Kıyıların açılmasıyla ben de ilk ağımı attım. Nasip, bakalım kıyılarda balık gelecek mi? En azından buzların tam erimesini beklerken böyle bir deneme yaptım."

Balıkçılardan Mertcan Kılıç da tekneyle avcılık için buzların tamamen erimesini beklediğini belirterek, "Gölün büyük bölümü buzla kaplı olduğu için tekne ile gidilemiyor. Havalar böyle devam ederse kısa sürede buzlar erir diye ümit ediyoruz. O zaman teknelerle açılacağız." diye konuştu.

Buzların çözülmesiyle Çıldır'ın balıkçıları ağlarını kıyıya atıyor
Buzların çözülmesiyle Çıldır'ın balıkçıları ağlarını kıyıya atıyor
Buzların çözülmesiyle Çıldır'ın balıkçıları ağlarını kıyıya atıyor

YORUMLAR
500
Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi Başkan Demir, Ardahanlı sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi Son dakika haber | Kars'ta zabıtadan dilenci operasyonu Son dakika haber | Kars'ta zabıtadan dilenci operasyonu

Çıldır Gölü, Ardahan, Eskimo, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buzların çözülmesiyle Çıldır'ın balıkçıları ağlarını kıyıya atıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:33:17. #1.12#
SON DAKİKA: Buzların çözülmesiyle Çıldır'ın balıkçıları ağlarını kıyıya atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement