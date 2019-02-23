Buzlu Sudan Köpek Sanıp Kurtardıkları Hayvan Kurt Çıktı

PARNİ Nehri'ndeki bir baraj inşaatında çalışan işçiler, buzlu suda mahsur kalan bir hayvan gördüler.

PARNİ Nehri'ndeki bir baraj inşaatında çalışan işçiler, buzlu suda mahsur kalan bir hayvan gördüler. Buz üzerinde yol açıp, kurtardıkları hayvanı hemen bir veteriner kliniğine götürdüler. Köpek sandıkları hayvanın aslında bir kurt olduğunu da burada öğrendiler.



BACAKLARIMIN ÜZERİNDE UYUDU



Kurdu kurtaran işçilerden Rando Kartstepp, "Yamaçtan yukarı taşımak zorunda kaldık. Bayağı ağırdı. Sakindi ve bacaklarımın üzerinde uyudu. Bacaklarını germeye çalıştığımda, bir anlığına başını kaldırdı" dedi.



Veterinerler önce büyük hayvanın bir kurt olup olmadığına karar veremedi, ancak daha sonra bölgedeki kurtları iyi tanıyan bir avcı, hayvanın bir yaşındaki genç bir erkek kurt olduğunu söyledi. Klinik çalışanları, hayvanın kurt olduğunu öğrendikten sonra korktukları için kurdu bir kafese kapattı.



DOĞAYA SALINDI



Estonya Hayvan Koruma Birliği (EUPA) hayvan veterinere getirildiğinde tansiyonunun düşük olduğunu ve kurtun arabaya götürülürkenki sakin tavrının nedeninin bu olabileceğini belirtti.



Tedavi masraflarını kendilerinin karşıladığını açıklayan EUPA "her şey mutlu sonla bitti" açıklamasını yaptı.



Kurt daha sonra, ulusal çevre kurumundan araştırmacıların taktığı GPS cihazıyla birlikte doğaya geri salındı.

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