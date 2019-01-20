Buzlu ve Karlı Yollarda Kayıp Düşmeyi Hafife Almayın

Buzlu ve karlı yollarda kayıp düşmeyi hafife almayınKONYA -Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, vatandaşların karlı ve buzlu yollarda nasıl yürümesi gerektiği konusunda önerilerde bulunarak, yanlış yürüme sebebiyle meydana gelen düşmeler sonucu ciddi...

Buzlu ve karlı yollarda kayıp düşmeyi hafife almayın



KONYA -Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, vatandaşların karlı ve buzlu yollarda nasıl yürümesi gerektiği konusunda önerilerde bulunarak, yanlış yürüme sebebiyle meydana gelen düşmeler sonucu ciddi sıkıntıların oluşabileceğini söyledi.

Konya Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, soğuk havaların etkisini artırmasıyla beraber oluşan karlı ve buzlu yollarda nasıl yürünmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.



"Yürürken özellikle herkesin sık yaptığı yanlış, ellerimizi cebimize sokarak yürümek"

Son iki haftadır bölgenin ve yurdun genelinin yoğun kar yağışıyla karşı karşıya olduğunu belirten Op. Dr. Karaca, bu kar yağışı neticesinde hastanelerdeki ortopedi servislerinde düşmelere bağlı hastalıkların artmış durumda olduğunu dile getirdi. Bu konuyla ilgili olarak da vatandaşlara karlı, buzlu yollarda nasıl yürümeleri gerektiği konusunda biraz bilgi vermek istediğini kaydeden Op. Dr. Karaca, "Karlı, buzlu yollarda yürürken özellikle herkesin sık yaptığı yanlış ellerimizi cebimize sokarak yürümek. Bu denge kurmamızı, ağırlık merkezimizi ayarlamamızı engelleyen bir durum. Bu yüzden ellerimiz muhakkak ceplerimizin dışında ve normalden biraz daha yanlara doğru açık olmalı. Bu denge kurmamızı çok daha rahat sağlayacaktır. İkinci nokta, adımlarımızı normalden daha küçük atmamız gerekiyor. Ne kadar büyük adım atarsak denge kurma yeteneğimiz de azalıyor. O yüzden küçük adımlarla ellerimiz yanda hafif açık bir şekilde ve dizlerimizi biraz daha kırarak, çok dik adımlar atmadan, ağırlık merkezimizi yere yaklaştırarak düşmenin şiddetini azaltabiliriz" dedi.



"Daha karlı olan kısımlarda yürümekte fayda var"

Bu düşmelerden sonra özellikle yaşlı popülasyonda el, bilek ve kalçalarda sakatlıklara neden olabilecek parçalı kırıklarla karşılaştıklarının altını çizen Karaca, "Bunun önüne geçmek için özellikle yaşlılara önerimiz de ellerine ya bir şemsiye ya da bir baston alarak yürümeleri. Birde dışarıda yürürken herkesin geçtiği yoldan değil de, izden değil daha karlı olan kısımlarda yürümekte fayda var. Çünkü kara ne kadar basarsak o kadar eziliyor ve buz tutma ihtimali artıyor. Bu yüzden kayganlık oranı artıyor. Ayakkabı seçiminde de kalın tabanlı, yumuşak, tırtıklı ayakkabıları tercih etmemiz gerekiyor. Çok kalın, kaba kıyafetler giymek bizim hareket kabiliyetimizi, refleksimizi azaltacağı için bu şekilde giyinmenin de sakıncalı olduğunu bildiriyoruz. Kış aylarında mümkün olduğu kadar merdivenleri tek tek ve ayağımızı tam ortalayacak şekilde merdiven inip çıkmaya dikkat etmeyi öneriyoruz" şeklinde konuştu.

El bileğinin veya kalçanın üzerine düşme durumunda olası bir şişlik, hareket kısıtlığı, ağrı gibi şikayetleri bulunan bireylerin en yakın hastaneye başvurmalarını ve en azından bir röntgen çektirerek kontrollerini yaptırmalarını öneren Op. Dr. Karaca, "Çünkü düşmeye bağlı kırıklarda eklem içi kırıklarıyla sık karşılaşıyoruz. Bu erken tanı ve tedavide sakatlık oranı minimal oluyor. Ama gecikmiş bir kırık tedavisinde hastalarımızda bir miktar seker kalabiliyor. Vatandaşlarında bu konuda duyarlı olması, tedavi ve teşhis yönünde biraz aceleci davranmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, düşmeleri hafife almamak gerektiğini vurguladı. Kafa üstü, sırt üstü düşmelerde kafa travmaları, bel, omurga travmaları sonucunda da hastalarda hayati tehlikeler oluşabildiğinin altını çizen Karaca, gizli beyin kanamaları gibi ya da omurga kırıkları gibi ilerleyip bütün hayatını etkileyecek, hastaları sakat bırakabilecek travmalar ve kırıklarla karşılaşabildiklerini ifade etti. Karaca, bu konuda da özellikle sırt üstü düşmelerde vatandaşların muhakkak bir hekim kontrolünden geçmelerini önerdi.

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