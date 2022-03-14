BUZLU YOKUŞTAN KAYDI; OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika
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BUZLU YOKUŞTAN KAYDI; OTOMOBİLE ÇARPTI

14.03.2022 09:46

BUZLU YOKUŞTAN KAYDI; OTOMOBİLE ÇARPTIMurat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE'de buzlanan yokuştan hızla kayan otomobil, park halindeki otomobile çarptı.

BUZLU YOKUŞTAN KAYDI; OTOMOBİLE ÇARPTI

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE'de buzlanan yokuştan hızla kayan otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Buzlanan yokuştan aşağı kayıp hızlanan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Her iki otomobilde de hasar oluşurken yol kenarındaki 3 yaya kaza tehlikesi atlattı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

BUZLU YOKUŞTAN KAYDI; OTOMOBİLE ÇARPTI
BUZLU YOKUŞTAN KAYDI; OTOMOBİLE ÇARPTI

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Ümraniye, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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