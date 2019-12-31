Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı - Son Dakika

Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

6 saat önce

Konya'da gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen trafik kazalarında 5 araç kayarak şarampole yuvarlanırken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı, System.String[]

Konya'da gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen trafik kazalarında 5 araç kayarak şarampole yuvarlanırken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.


Kazalar, sabah 07.30 sıralarında Konya Ereğli Karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Konya istikametine seyir halinde olan Muhammed El M. idaresindeki 63 MA 5870 plakalı minibüs, gizli buzlanma nedeniyle Yarma Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araç sürücüsü ve araçta bulunan 6 kişiye müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, yine gizli buzlanma sebebiyle birbirine yakın yerlerde meydana gelen trafik kazalarında minibüs, tır ve 2 kamyon olmak üzere 4 araç daha yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada hafif derecede yaralanan 6 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya Ereğli, Sabah, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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