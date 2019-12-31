Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı - Son Dakika

Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

13 saat önce

Konya'da gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen trafik kazalarında 5 araç kayarak şarampole yuvarlanırken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı, System.String[]

Konya'da gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen trafik kazalarında 5 araç kayarak şarampole yuvarlanırken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.


Kazalar, sabah 07.30 sıralarında Konya Ereğli Karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Konya istikametine seyir halinde olan Muhammed El M. idaresindeki 63 MA 5870 plakalı minibüs, gizli buzlanma nedeniyle Yarma Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araç sürücüsü ve araçta bulunan 6 kişiye müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, yine gizli buzlanma sebebiyle birbirine yakın yerlerde meydana gelen trafik kazalarında minibüs, tır ve 2 kamyon olmak üzere 4 araç daha yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada hafif derecede yaralanan 6 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:34 Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
00:33 Başkan Gürün görevli personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika Haber
00:30 Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi - Son Dakika Haber
00:22 İran, Irak'taki saldırıyla ilgili ABD'nin iddialarını reddetti - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber
21:57 Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 00:53:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]