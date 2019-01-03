Buzlu Yolda Devrilen Minibüs Yayaya Çarptı
33 dakika önce
KARAMAN'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, devrildikten sonra yolun karşısına geçen Volkan Dolaşık'a (21) çarptı.
KARAMAN'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, devrildikten sonra yolun karşısına geçen Volkan Dolaşık'a (21) çarptı. Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Volkan Dolaşık yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Tabduk Emre Mahallesi Halil Cin
Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman Uysal
(38) yönetimindeki 42 DN 881 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kaydıktan sonra devrildi. Bu şekilde sürüklenen minibüs, bu sırada yaya olarak yolun karşısına geçen Volkan Dolaşık'a çarptı. Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durabilen minibüsün sürücüsü Osman Uysal kazayı yara almadan atlatırken, Volkan Dolaşık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu saptanan Dolaşık, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Karaman
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:02 Kaynak: DHA
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