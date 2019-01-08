Buzlu Yolda Kayan Araç Devrildi: 4 Yaralı
1 saat önce
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kar yağışından dolayı buz pistine dönen yolda kayarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Samsun
'un 19 Mayıs
ilçesinde kar yağışından dolayı buz pistine dönen yolda kayarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Nebiyan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs istikametine seyir halinde olan Mehmet Av idaresindeki 55 YA 056 plakalı hafif ticari araç kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç
sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan Fatma Kılıç (45), Fatma Kılıç (60), Ayşe Maden (56) ve Niyazi Koç (60) yaralandı. Yaralılar olay yerine giden 112 acil sağlık ekiplerince 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
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