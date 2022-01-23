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Buzlu yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika

Buzlu yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

23.01.2022 18:19
Buzlu yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Arnavutköy'de kar yağışı nedeni ile buzlanan yolda birden fazla kaza meydana geldi.

Arnavutköy'de kar yağışı nedeni ile buzlanan yolda birden fazla kaza meydana geldi. Mahalle sakinleri yaşanan kazalar nedeni ile adeta isyan etti. Sokak üzerinde kaygan yoldan dolayı duramayan bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulan 4 kişinin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Arnavutköy ilçesindeki Sultan Murat Sokağı sakinlerinin çilesi haline geldi. Sokak üzerinde zaman zaman kazalar meydana gelirken, vatandalar adeta ölümle burun buruna geldi. Kaza anları ve sonrasında yaşananlar işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sokakta yaşanan buzlanma nedeni ile aracını durduramayan bir sürücü, 4 yayaya çarpmasına ramak kala durdu. Yolda yürüyen vatandaşlar ölümle adeta burun buruna gelirken, yaşanan olay, güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gün boyunca kazaların meydana geldiği Sultan Murat Sokak'ta duramayarak dönmek istediği yöne giremeyen kamyonet sürücüsü, sokağa dönmek istediği esnada arkasındaki başka bir araca çarptı. Kaza sonrası yaşanan tartışmada taraflar birbirine saldırdı. Vatandaşların araya girmesi ile araç sürücüleri ayrıldı. Kamyonet sürücüsü tam gidecekken tekrar otomobile çarptı. O esnada kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş iki aracın arasında kaldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın yaşandığı mahallede esnaflık yapan İhsan Kaya, "Sabahtan beri 5 veya 6 defa kaza oldu. Bir tanesi burada çay içen arkadaşımıza vuruyordu onu kurtardık. Bir tanesi elektrik direğine vurdu. Araba kayınca çocuklar canını zor kurtardı, az kalsın çay ocağına giriyordu. Ben 16 senedir burada esnafım her kar yağışında aynı problem burada yaşanıyor ve hala önlem alınmadı" dedi. - İSTANBUL

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İstanbul, İsyan, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buzlu yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buzlu yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
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