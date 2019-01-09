Son Dakika Haberleri: Buzlu Yolda Kayan Midibüs, Korkuttu

Buzlu Yolda Kayan Midibüs, Korkuttu

2 saat önce

Gümüşhane'de buzlu yolda kayan yolcu midibüsü, korkuttu.

Buzlu Yolda Kayan Midibüs, Korkuttu, System.String[]
Gümüşhane'de buzlu yolda kayan yolcu midibüsü, korkuttu. O anlar kameraya yansıdı.

Gümüşhane'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 2 dereceye düştüğü kentte, yollarda buzlanma oluştu. Gümüşhane Üniversitesi'ne öğrenci götüren midibüs buzlu yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, tekerlekleri kaldırma çarparak durabildi. Olayda midibüs yolcuları korku yaşadı. Midibüsün kaydığı anlar kameraya yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:55 Kaynak: DHA

Gümüşhane, Güncel
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