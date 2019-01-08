Buzlu Yolda Kayan Otomobil Site Girişine Sıkıştı
37 dakika önce
İstanbul'da kar yağışı gece saatlerınden itibaren etkili oldu.
İstanbul'da kar yağışı gece saatlerınden itibaren etkili oldu. Buzlanan sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede seyir halindeki bir otomobil, buzlu yolda kayarak sitenin girişine sıkıştı. Aracın sürücüsü Abbas Dündar, "Buzda kaydım. Yol bir saat önce bayağı kaygandı. Araba da döndü, sağ taraftan kaldırımın üstüne çıktıktan sonra dönerek kapının önünde sıkıştı" dedi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:06 Kaynak: DHA
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