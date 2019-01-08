Son Dakika Haberleri: Buzlu Yolda Kayan Otomobil Site Girişine Sıkıştı

Buzlu Yolda Kayan Otomobil Site Girişine Sıkıştı

31 dakika önce

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerınden itibaren etkili oldu.

Buzlu Yolda Kayan Otomobil Site Girişine Sıkıştı, System.String[]


İstanbul'da kar yağışı gece saatlerınden itibaren etkili oldu. Buzlanan sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı. Maltepe  Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede seyir halindeki bir otomobil, buzlu yolda kayarak  sitenin girişine sıkıştı. Aracın sürücüsü Abbas Dündar,  Buzda kaydım. Yol bir saat önce bayağı kaygandı. Araba da döndü, sağ taraftan kaldırımın üstüne çıktıktan sonra dönerek kapının önünde sıkıştı dedi.

Görüntü dökümü

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-Sıkışan araç

-Sürücü ile röp

-Genel ve detay - Şimşekistanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:09 Kaynak: DHA

Maltepe, İstanbul, Güncel
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