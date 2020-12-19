Buzlu yolda kayan sevimli köpek gülümsetti - Son Dakika

Buzlu yolda kayan sevimli köpek gülümsetti

Çin'de sahibine ağaç dalı getiren köpeğin buzlu yolda kaydığı anlara ait görüntüler gülümsetti.

Çin'de sahibine ağaç dalı getiren köpeğin buzlu yolda kaydığı anlara ait görüntüler gülümsetti. Çin'in Guizhou eyaletinde "Cake" isimli golden retriever cinsi köpek sahibine ağaç dalı getirirken soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kaydı. Sahibine doğru koşarken buzlu yolda kayan 8 aylık sevimli köpeğin görüntüleri gülümsetti. Köpeğin sahibi Ou yaptığı açıklamada, köpeğin ağaç dallarını ona sevgisini göstermek için toplayıp getirdiğini söyledi. -İHA-

Son Dakika

Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık

Bu da oldu! Kuzey Kore'de bir balıkçı, ABD radyosu dinlediği için öldürüldü

5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı

Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş

Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti

Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak

Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı

Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar