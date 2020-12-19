Buzlu yolda kayan sevimli köpek gülümsetti - Son Dakika

Buzlu yolda kayan sevimli köpek gülümsetti
19.12.2020 11:31
Çin'de sahibine ağaç dalı getiren köpeğin buzlu yolda kaydığı anlara ait görüntüler gülümsetti.
Çin'de sahibine ağaç dalı getiren köpeğin buzlu yolda kaydığı anlara ait görüntüler gülümsetti.
Çin'in Guizhou eyaletinde "Cake" isimli golden retriever cinsi köpek sahibine ağaç dalı getirirken soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kaydı. Sahibine doğru koşarken buzlu yolda kayan 8 aylık sevimli köpeğin görüntüleri gülümsetti.
Köpeğin sahibi Ou yaptığı açıklamada, köpeğin ağaç dallarını ona sevgisini göstermek için toplayıp getirdiğini söyledi.
-İHA-
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