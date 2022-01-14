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Buzlu yolda kayan tır 11 kişinin yaşadığı eve girdi - Son Dakika

Buzlu yolda kayan tır 11 kişinin yaşadığı eve girdi

14.01.2022 20:04

Erciş ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır, içinde 11 kişinin yaşadığı evin duvarına çarpıp içeri girdi.

Erciş ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır, içinde 11 kişinin yaşadığı evin duvarına çarpıp içeri girdi.

İlçenin Çelebibağı Mahallesi'nde Abdurrahman Saluk'un kullandığı 33 CDS 64 plakalı tır, sürücüsünün gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Cengiz Keleş'e ait evin duvarına çarptı.

Devrilen duvarla birlikte aracın bir kısmı evin içine girdi. Bu esnada evin farklı bölümünde oturan sakinleri, "deprem oldu" zannederek, can havliyle kendilerini dışarı attı.

Evlerine tırın çarptığını gören Keleş ailesi ilk olarak sürücüye yardım etti. Araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ev sahibi Cengiz Keleş, yaptığı açıklamada, kaza esnasında ailesiyle diğer odada çay içtiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Önce 'deprem oldu' zannettik. Hemen ailece dışarı çıktık. Evin arka kısmına geçince bir baktık ki tır evin duvarını devirmiş ve içeri girmiş. Sürücü şok içerisindeydi onu araçtan çıkardık. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerini aradım. Komşular da gürültüyü duyunca geldiler. Sürücüyü hastaneye götürdüler. Çok şükür bizler iyiyiz ancak evde çok hasar oluştu."

Buzlu yolda kayan tır 11 kişinin yaşadığı eve girdi
Buzlu yolda kayan tır 11 kişinin yaşadığı eve girdi
Buzlu yolda kayan tır 11 kişinin yaşadığı eve girdi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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