Buzlu yolda kayarak düşen baba kucağındaki çocuğunu böyle korudu - Son Dakika

Buzlu yolda kayarak düşen baba kucağındaki çocuğunu böyle korudu

Bursa'da bir babanın buzlu yolda kucağındaki çocuğunu koruma anları ve bir kişinin merdivenlerden sırt üstü düşmesi kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da yoğun kar yağışının ardından buz tutan yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir baba buzlu yolda kayıp düşerken kucağındaki çocuğunu korumaya çalıştı. Bir kişi ise sırt üstü merdivenlerden düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da üç gün süren yoğun kar yağışı ardında soğuk ve buzlu bir hava bıraktı. Bir çok vatandaş ise buzlu yollarda yürümekte zorluk çekerken, bazıları düşerek yaralandı.

Dün merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesindeki bir otoparkın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kahraman babanın o anları kayıt altına alındı. Aracını otoparka park ettikten sonra gişeye para ödemeye giden baba, buz tutan yolda kayarak dengesini kaybederek yere düştü. Kucağında bulunan çocuğunu ise koruma altına alan babanın çabaları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Diğer yanda arkadaşlarının yanına gitmeye çalışan bir kişi önünde bulunan 3 basamaklı merdivenden inmeye çalıştığı sırada sırt üstü düşerek yaralandı. İlk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.