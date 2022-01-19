Buzlu yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'den Seyitgazi'ye seyir halinde olan Süleyman Ç., yönetimindeki 26 BV 310 plakalı kamyonet Yenikent Mahallesi yakınlarında karlı ve buzlu yol sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kaza sonucu kamyonet sürücüsü Süleyman Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin S., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR