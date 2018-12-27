Buzlu Yolda Kontrolden Çıkan Tır Aydınlatma Direğini ve Tel Örgüleri Yıkarak Karşı Yola Geçti

Buzlu yolda kontrolden çıkan tır aydınlatma direğini ve tel örgüleri yıkarak karşı yola geçtiÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde buzlanan karayolunda kayan tır orta refüjü, aydınlatma direğini ve tel örgüleri yıkarak karşı yola geçti.

Buzlu yolda kontrolden çıkan tır aydınlatma direğini ve tel örgüleri yıkarak karşı yola geçti



ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde buzlanan karayolunda kayan tır orta refüjü, aydınlatma direğini ve tel örgüleri yıkarak karşı yola geçti.

Kaza, Ankara-Çorum karayolu Budaközü kavşağı civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan K. Ş iradesindeki 33 CPC 78 plakalı Tır buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan tel örgü ve aydınlatma direğini yıkarak karşı şeride geçti.

Tır şoförü K.Ş ve tırda yolcu olarak bulunan B.Ş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Ankara karayolunun tek şeridi uzun süre araç trafiğine kapatıldı. Araç trafiği Polis ekipleri tarafından şehir merkezinden kontrollü bir şekilde sağlandı.

Aydınlatma direği YEPAŞ görevlileri tarafından kaldırılırken, tır kontrollü bir şekilde çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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