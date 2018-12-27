Son Dakika Haberleri: Buzlu Yolda Kontrolden Çıkan Tır Karşı Şeride Geçti

Buzlu Yolda Kontrolden Çıkan Tır Karşı Şeride Geçti

45 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde buzlanan yolda kayan tır karşı şeride geçti.

Buzlu Yolda Kontrolden Çıkan Tır Karşı Şeride Geçti, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde buzlanan yolda kayan tır karşı şeride geçti. Kazada tırda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için karayolunda hemen önlem alındı.

Kaza, Ankara-Çorum karayolu Budaközü Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan 33 CPC 78 plakalı tır sürücüsü K.Ş., buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır refüj, tel örgü ve aydınlatma direğini yıkarak karşı şeride geçti. Tır şoförü K.Ş. ve tırda yolcu olarak bulunan B.Ş. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araç trafiği polis ekipleri tarafından şehir merkezinden kontrollü bir şekilde sağlandı.

Aydınlatma direği YEPAŞ görevlileri tarafından kaldırılırken, tır kontrollü bir şekilde çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:38 Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 01:23:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buzlu Yolda Kontrolden Çıkan Tır Karşı Şeride Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]