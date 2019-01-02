Son Dakika Haberleri: Buzlu Yolda Yoldan Çıkan Tır Devrildi: 1 Yaralı

Buzlu Yolda Yoldan Çıkan Tır Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Çeltik ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Buzlu Yolda Yoldan Çıkan Tır Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Çeltik ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çeltik ilçesi Küçükhasan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükhasan Mahallesine doğru seyir halinde olan İsmet B. idaresindeki 42 Y 4789 plakalı tır, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan tır şarampole devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan tır sürücüsü İsmet B., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

Konya, Çeltik, 3. Sayfa
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