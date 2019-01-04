Son Dakika Haberleri: Buzlu Yolda Yürümenin 3 Altın Kuralı

Buzlu Yolda Yürümenin 3 Altın Kuralı

25 dakika önce

Buzlu yolda yürümenin 3 altın kuralıBURSA - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, karlı ve buzlu zeminlerde yürürken 3 altın kuralın olduğunu söyledi.

Buzlu yolda yürümenin 3 altın kuralı

BURSA - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, karlı ve buzlu zeminlerde yürürken 3 altın kuralın olduğunu söyledi.
Kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar buz pistine dönerken, düşerek yaralananlar ise hastanelerin acillerine akın ediyor. Karlı ve buzlu zeminlerde kayarak düşmelerin ciddi yaralanmalara yol açabileceğini belirten Doruk Sağlık Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, "Sokakta yürürken, çok dikkatli olunması gerekiyor. En çok oluşan kırık ve çıkık, el bileği, dirsek, omuzda, ayak bileği ve kalçada meydana gelmektedir. Gençlerde burkulma doku zedelenmesine sebep olurken, yaşlılar da ise ciddi kırıklara yol açabilmektedir" dedi.
Karlı ve buzlu zeminlerde yürümenin 3 altın kuralı olduğunu ifade eden Açıkgöz, "En önemlisi acele etmeden kısa küçük ve yavaş adımlarla yürümektir. Buzlu yollarda yürürken dengeli olmak, düşme riskini azaltmaktadır. Karlı yollarda yürüyebilmemiz için ellerin asla ceplerde olmaması gerekmektedir. En az birinin boş olması gerekiyor. 2 elin dolu olması, kayma anında tutunmayı ve vücudun dengesini sağlamayı güçleştirmektedir. Bu da sakatlanmaya yol açabilecek sert düşüşlere sebep olmaktadır. Ayrıca kullanılan ayakkabı seçimine de dikkat edilmelidir. Tabanı kaymayan ayakkabılar ve bedenimizi saran kabanlarının giyilmesi, düşülmüş olunsa da zedelenmeleri hafifletecektir" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:27 Kaynak: İHA

Kar, Tayfun Açıkgöz, Genel
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