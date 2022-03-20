BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA - Son Dakika
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BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA

20.03.2022 13:16

İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma ile birlikte sürücüler zor durumda kalırken, kaza yapan bir otomobil ile yollarda kalan ambulansların görüntüleri kameralara yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma ile birlikte sürücüler zor durumda kalırken, kaza yapan bir otomobil ile yollarda kalan ambulansların görüntüleri kameralara yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürürken, yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Buzlanan yollarda kalan otomobiller, çevredeki vatandaşlardan gelen yardımlarla kurtarıldı. Mecidiyeköy'de yolda kalan bir ambulans, vatandaşların çabası ile çıkarken, sokakta kalan bir başka ambulans ise geri manevra yaparak sokaktan çıkmaya çalıştı.

GAZİOSMANPAŞA'DA KAZA KAÇINILMAZ OLDU

Gaziosmanpaşa'da bir otomobil, yokuş aşağı inmeye kalkınca kaza kaçınılmaz oldu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sürücüleri zor durumda bırakan kar yağışı, gece boyunca sürdü.

BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA
BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA
BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA

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Buzlu yollarda sürücülerin çilesi kamerada Buzlu yollarda sürücülerin çilesi kamerada KARLA KAPLI YOLDA KAYAN İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ 4 YARALI KARLA KAPLI YOLDA KAYAN İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ 4 YARALI

İstanbul, Otomobil, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA - Son Dakika


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