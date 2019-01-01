Son Dakika Haberleri: Buzlu Zeminde Ayağı Kayıp, Düştü Beyin Kanamasından Öldü

Buzlu Zeminde Ayağı Kayıp, Düştü Beyin Kanamasından Öldü

1 saat önce

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde buz tutan zeminde kayıp düşen Hasan Erdem (59) hayatını kaybetti.

Buzlu Zeminde Ayağı Kayıp, Düştü Beyin Kanamasından Öldü, System.String[]
KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde buz tutan zeminde kayıp düşen  Hasan Erdem (59) hayatını kaybetti.

Olay dün Akkışla ilçesi Ganişeyh Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Hasan Erdem, karla kaplı evinin bahçesine indi. Ancak buz tutan zemine basınca, ayağı kayıp düştü. Başını zemine çarpan Erdem, olay yerinde hayatını kaybetti.  Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın beyin kanamasına bağlı ölmüş olma ihtimali olduğunu bildirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek olan Hasan Erdem'in ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

Akkışla, Kayseri, Hasan Erdem, Güncel
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