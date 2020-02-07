Buzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Buzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı - Son Dakika

Buzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı

6 saat önce

Erzurum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte bir otomobil buzlanan zeminde kayarak refüje çıktı.

Buzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı, System.String[]

Erzurum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte bir otomobil buzlanan zeminde kayarak refüje çıktı.


Doğu Anadolu Bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte kar yağışı ile birlikte trafik kazaları da meydana geliyor.


Edinilen bilgilere göre sabah saat 9.00 sıralarında Paşalar caddesinde sürücü Köksal Çalık'ın buzlu zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç orta refüje çıktı.


Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar oluştu. - ERZURUM

Erzurum, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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