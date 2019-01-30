Son Dakika Haberleri: Buzluk Böreği Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

Buzluk Böreği Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

25 dakika önce

Buzluk böreği tarifi! Pratik yemek tarifleri dışı çıtır çıtır içi yumuşacık ve lezzetli buzluk böreği tarifi ile devam ediyor.

Buzluk böreği tarifi! Pratik yemek tarifleri dışı çıtır çıtır içi yumuşacık ve lezzetli buzluk böreği tarifi ile devam ediyor. Çok kısa sürede çok az malzemeyle yapabileceğiniz buzluk böreği nasıl yapılır merak ediyorsanız cevabını videoda bulabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:15 Kaynak: Youtube

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