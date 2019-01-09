Son Dakika Haberleri: Buzu Erittiler

Buzu Erittiler

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonasından üçü altın sekiz madalya ile döndü.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonasından üçü altın sekiz madalya ile döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin başarıya doymayan genç buz patencileri, bu kez Kocaeli'de fırtına estirdi. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Buz Sporları Salonunda düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonasında, İzmirli sporcular üç altın, bie gümüş ve dört bronz madalya kazandı. 16 kulüpten 123 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan D1 (8 Yaş) Bayanlarda Masal Oral, B (11 Yaş) Bayanlarda Derya Taygan ve C1 (10 Yaş) Baylarda Batu Tasasız altın madalya kazandı.

C2 (9 Yaş) Bayanlar kategorisinde yarışan Duru Çimen gümüş madalyayı göğüslerken, D2 (7 Yaş) bayanlarda Doğa Güner, D1 (8 Yaş) bayanlarda Deniz Tarım, D1 (8 Yaş) baylarda Toprak Aydın ve A baylarda Berkant Algül üçüncülük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:59 Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Türkiye, İzmir, Spor
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