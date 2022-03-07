BUZU KIRIP DALDIKLARI GÖLDE 'KADINLAR GÜNÜ' MESAJI VERDİLER - Son Dakika
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BUZU KIRIP DALDIKLARI GÖLDE 'KADINLAR GÜNÜ' MESAJI VERDİLER

07.03.2022 17:56

KONYA'da 'kurbağa adam' olarak bilinen su altı polisleri, donduğu için buzla kaplı olan baraj gölüne dalıp, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan mesajlar verdi.

KONYA'da 'kurbağa adam' olarak bilinen su altı polisleri, donduğu için buzla kaplı olan baraj gölüne dalıp, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan mesajlar verdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Su Altı Grup Amirliği ekipleri, 'Kadınlar Günü' nedeniyle eksi 10 derecenin etkisiyle donduğu için buzla kaplı baraj gölüne dalış yaptı. Dalgıç polisler su altında daha önce kağıda yazdıkları 'Hanımını döven Allah'a ve Resulüne hasım olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum' hadisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözü ile 'Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğiyle? Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' mesajlarıyla Kadınlar Günü'nü kutladı. Daha sonra da gül yaprakları attı.

BUZU KIRIP DALDIKLARI GÖLDE 'KADINLAR GÜNÜ' MESAJI VERDİLER
BUZU KIRIP DALDIKLARI GÖLDE 'KADINLAR GÜNÜ' MESAJI VERDİLER
BUZU KIRIP DALDIKLARI GÖLDE 'KADINLAR GÜNÜ' MESAJI VERDİLER

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Kadınlar Günü, Konya, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUZU KIRIP DALDIKLARI GÖLDE 'KADINLAR GÜNÜ' MESAJI VERDİLER - Son Dakika


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