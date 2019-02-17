Son Dakika Haberleri: Buzu Kırıp Göle Daldılar

Buzu Kırıp Göle Daldılar

58 dakika önce

VAN Gölü'nden sonra Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 40 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, soğuk sulara daldı, kamera ve fotoğraf çekimi yaptı.

Buzu Kırıp Göle Daldılar, System.String[]
VAN Gölü'nden sonra Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 40 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, soğuk sulara daldı, kamera ve fotoğraf çekimi yaptı.

Ardahan Valiliği'nin daveti üzerine bölgeye gelen 3 kişilik profesyonel dalgıç ekibi, yüzeyi buzla kaplanan yaklaşık 123 kilometrekare yüz ölçümlü Çıldır Gölü'nün yüzeyini gezdikten sonra dalmak için kendilerine göre bir alan açtı. Recep Şen, Muhit Acar ve Ferhat Bağlas'tan oluşan dalgıç ekibi, motorlu testere ile kestikleri buz tabakasından kendilerini gölün soğuk suyuna bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süreyle suda kalan 3 dalgıç, göl altında kamera ve fotoğraf çekimi yaptı.

Heyecandan suyun soğukluğunu bile hissetmediğinin söyleyen Recep Şen, "Su gerçekten çok soğuktu, ama buzun alt yapısı muhteşemdi. Buzun oluşumu olağanüstü ve inanılmaz bir şey, heyecandan soğuğu bile hissetmedim. Dalmaya meraklı insanların yaşaması gereken bir duygu. 2 bin rakımda, artı 2 derecede dalmak muhteşem bir duygu, deneyim ve muhteşim bir adrenalin bence. Ülkemizdeki tek donan göl. Suyun altıda üstüde muhteşem. İnsanlar buraya geldiğinde yaşayabilecekleri bir çok aktivite var. Gerçektende insanların canının sıkılmayacağı bir ambiyans var burda. İstanbul ve diğer bölgelerdeki dalıcı arkadaşlara mutlaka tavsiye edeceğiz" diye konuştu.

Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ise "Sayın valimizin destekleri ile AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda Çıldır gölünde 40 santimetre buzun altında profesyonel dalgıçlar tarafından bir dalış gerçekleştirildi. Çıldır gölünün üstü nasıl etkinlikler için uygun bir yerse, altı da aynı şekilde etkin. Biz bütün yerel ve uluslararası sporcularımızı Norveç'e kutuplara değil Çıldır ilçemize davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan buzla kaplı gölde 3 dalgıcın etkinliği büyük ilgi gördü. Çıldır Gölü'nü ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler de dalgıçları tezahüratlar eşliğinde takip etti. - Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:29 Kaynak: DHA

Ardahan, Çıldır, Güncel
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