Buzullar Tahminlerden Hızlı Eriyor
1 saat önce
Grönland'da buzulların erime hızı 2003'ten bu yana dört kat arttı.
Grönland
'da buzulların erime hızı 2003'ten bu yana dört kat arttı.
Yapılan bir araştırma, 2002 yılından 2016 yılında kadar Grönland'ın her yıl 280 milyar ton buz kaybettiğini ortaya çıkardı. Bu miktarın deniz seviyesini 0,75 milimetre yükselttiği kaydedildi. Yapılan yeni bir araştırma ise 2003-2016 yılları arasında Grönland buzullarının bilim adamlarının önceki tahminlerinden de hızlı eridiğini ortaya çıkardı. Bilim adamları eriyen en büyük büz kütlesinin Grönland adasının güneybatı bölgesinde yer aldığını belirtti. Daha önce kıyı şehirlerine tehlike oluşturacağı düşünülmeyen erimenin, güneybatı Grönland'ın da deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunduğu ortaya çıktı. Ohio
Üniversitesinin yaptığı araştırmaya ait raporu yazan Michael Belvis, "Şimdi bizim yapabileceğimiz tek şey küresel ısınmayı yavaşlatma çalışması olacaktır. Görülebilir gelecekte deniz seviyelerinin gittikçe artan bir hızda yükseleceğini göreceğiz" dedi. Araştırmanın NASA
'nın uydularından faydalanılarak yapıldığı kaydedildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:56 Kaynak: İHA
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