Buzun +1 ikilisi - Son Dakika

Buzun +1 ikilisi

20.03.2021 11:34

Buzun +1 ikilisi Down sendromlu lisanslı buz pateni sporcuları, buzda iz bırakıyor Down sendromlu Selin Durgut ve Tanem Ağa, İzmir'in lisanslı buz pateni sporcularından ikisi. +1 kromozomları ile buzda iz bırakan ikilinin, buz pateni sporunda pek çok madalyası da bulunuyor.

Buzun +1 ikilisi

Down sendromlu lisanslı buz pateni sporcuları, buzda iz bırakıyor

İZMİR - Down sendromlu Selin Durgut ve Tanem Ağa, İzmir'in lisanslı buz pateni sporcularından ikisi. +1 kromozomları ile buzda iz bırakan ikilinin, buz pateni sporunda pek çok madalyası da bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu, 2012 yılından bu yana bedensel engelli, otizmli ve down sendromlu gençlere kucak açıyor. Buz pateni lisanslı sporcularından down sendromlu 18 yaşındaki Selin Durgut ve 13 yaşındaki Tanem Ağa da bu gençlerden ikisi. Buz pateni sporunu çok sevdiğini belirten ikilinin çok sayıda madalyası da bulunuyor.

Buzda kaymayı çok seviyorlar

Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen ve buz pateni ile jimnastik alanında 38 madalyaya sahip olan Erdoğan ve Fatma Durgut'un çocukları Selin Durgut, Manisa Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi. Türkiye'de spor lisesine giren ilk down sendromlu kız öğrenci olan Durgut, "Buz pateni yapıyorum. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Benim 38 tane madalyam var" dedi. Buz pateni alanında 20'nin üzerinde madalyası bulunan Ayşe ve Nadir Ağa çiftinin Şehit Erkan Er Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi çocukları Tanem Ağa ise, "Buzda kaymayı çok seviyorum. Buzda kayıyorum ve madalya alıyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum" diye konuştu.

"Onlar mutlu, biz de mutluyuz"

Buz Sporları Şube Müdürü Hüseyin Özgül, "Özel çocuklarımızın sadece bir gün değil her gün yanlarında olmak istiyoruz. Kapımız onlara sonuna kadar açık. Elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Onlar mutlu, biz de mutluyuz" derken, Selin ve Tanem'in Buz Pateni Antrenörü Neşe Olcay Hünerli de, "Tesisimiz 2010 yılında açıldı. Projemiz de Buz Sporları Şube Müdürlüğü tarafından Engelliler Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak 2012 yılında başladı. Öğrencilerimiz Selin ve Tanem, haftanın iki günü sıkı bir şekilde çalışarak yarışmalarda gösteri yapıyorlar, madalyaya sahip oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Spor lisesini kazandı

Selin Durgut'un annesi Fatma Durgut, "Down sendromlu çocuklar için spor çok önemli. Selin de spor yapmayı çok seviyor. Buz sporu, Selin'in spor lisesini kazanmasını sağladı. Özel sporcular birçok yerde spor yapıyor ama istikrarlı olmuyor. Selin, haftada iki kez buraya gelerek istikrarlı bir şekilde spor yapıyor ve burada çok mutlu. Down sendromlu çocuklarımız için toplumumuzdan anlayış istiyoruz. Bu çocuklar bize çok şey öğretiyor. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Önyargı ile yaklaşılmazsa hayatlarına çok şey katacaklarını göreceklerdir" sözlerine yer verdi.

"Özgüveni yerine geldi"

Tanem Ağa'nın babası Nadir Ağa da, "Down sendromlu çocuklara verilecek her türlü ilgi ve alaka, onları bir üst seviyeye çıkartacaktır. Biz de Tanem'in anne ve babası olarak onun arkasında olduk. Tanem içine kapanıktı. Buz pateni sonrası içine kapanıklığı geçti, yürümesi düzeldi, özgüveni yerine geldi. Bakış açısı daha farklı oldu" dedi.

Buzun +1 ikilisi
Buzun +1 ikilisi
Buzun +1 ikilisi
Buzun +1 ikilisi
Buzun +1 ikilisi
Buzun +1 ikilisi
Buzun +1 ikilisi
Buzun +1 ikilisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek, Engelli, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Buzun +1 ikilisi - Son Dakika


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