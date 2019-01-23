Son Dakika Haberleri: Buzun Altından Elleriyle Balık Çıkardılar

Buzun Altından Elleriyle Balık Çıkardılar

1 saat önce

Buzun altından elleriyle balık çıkardılar Bayburt'ta kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avlıyorlarBAYBURT - Bayburt'ta kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avlıyorlar.

Buzun altından elleriyle balık çıkardılar
Bayburt'ta kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avlıyorlar

BAYBURT - Bayburt'ta kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avlıyorlar.
Kış aylarının sert geçtiği Bayburt'ta bazı vatandaşlar Çoruh Nehri kenarına inerek burada buzu kırıp elleriyle balık avlıyorlar.
Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte avcılar kırdıkları buzun altından çıplak elle balıkları çıkarıyor.
Onlarca balığı elleriyle tutan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla çektikleri görüntülerle mutluluklarını dile getiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel
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