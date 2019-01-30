Buzun Efsaneleri Erzurum'da
1 saat önce
- Buzun efsaneleri Erzurum'da 5. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali Erzurum'da başladıERZURUM - Erzurum'da bu sene beşincisi düzenlenen "Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali" sporcuların da katılımlarıyla düzenlenen programla başladı.
- Buzun efsaneleri Erzurum
'da
5. Uluslararası Emrah Özbay
Buz Tırmanış Festivali Erzurum'da başladı
ERZURUM - Erzurum'da bu sene beşincisi düzenlenen "Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali" sporcuların da katılımlarıyla düzenlenen programla başladı.
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP), Erzurum Valiliği
ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Uzundere
ilçesinde yapılacak tırmanışlar öncesinde sporcular ve protokol açılış programında biraraya geldi.
Erzurum Valisi Okay Memiş
ve DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'in de açılış konuşması yaptığı programda Milli dağcı ve aynı zamanda festivalin koordinatörü olan Çetin Bayram
, sunum yaptı.
Bayram, bu seneki festivale 9 yabancı ülkeden katılım sağlandığını ifade ederek, "Toplam 110 sporcu. Bunların 18'i yabancı sporcu. En fazla sporcu ile katılan yabancı ülke Rusya
oldu." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:50 Kaynak: İHA
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