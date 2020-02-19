'Buzun en hızlıları' Japonya'da nefes kesti - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Buzun en hızlıları' Japonya'da nefes kesti - Son Dakika Spor

'Buzun en hızlıları' Japonya'da nefes kesti

6 saat önce

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı sıra dışı etkinlik Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda heyecan Japonya etabıyla devam etti.

'Buzun en hızlıları' Japonya'da nefes kesti, System.String[]

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı sıra dışı etkinlik Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda heyecan Japonya etabıyla devam etti. Sezonun ilk 1000 puanlık yarışında erkeklerde son şampiyon Cameron Naasz, kadınlarda ise Kanadalı Maxie Plante kazandı.


Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda heyecan Japonya etabıyla devam etti. Yokohama'da yaşanan heyecanda 80 km/s hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele etti.


Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk 1000 puanlık yarışı Japonya etabını erkeklerde Cameron Naasz, kadınlarda ise Kanadalı Maxie Plante kazandı. Meşhur Yokohama Körfezi Köprüsü yakınına inşa edilen 350 metrelik yapay buz pistinde gerçekleşen mücadelede erkeklerde ikinci 2012 şampiyonu Kanadalı Kyle Croxall, üçüncü ise Kanadalı Steven Cox oldu.


Kariyerindeki 20'nci yarış galibiyetini kazanan Naasz yarış sonunda "İyi arkadaşlarıma karşı kazanmak beni daha da keyiflendirdi. Bu sene puan kazanmak çok zor bu yüzden 1000 puanlık yarışı kazandığım için çok mutluyum. Yaptığımız sporun tüm dünyaya yayılıyor olması da beni çok sevindiriyor." açıklamasını yaptı.


Kadınlarda ise Plante'yi Kanadalı Jacqueline Legere ve son şampiyon Amanda Trunzo takip etti.


Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası nedir?


Geçtiğimiz 20 yılda toplamda 51 ülkeden gelen 1000'den fazla sporcunun katıldığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası, dünyanın en yetenekli buz patencilerini bir araya getiriyor. Binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayan buz patencileri rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 km/s hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilere rakibin önüne geçmek için her şey serbest. - İSTANBUL

Dünya Şampiyonası, Red Bull, Japonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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