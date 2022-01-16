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'BUZUN ÖRÜMCEKLERİ' ERZURUM'DA TOPLANIYOR - Son Dakika

'BUZUN ÖRÜMCEKLERİ' ERZURUM'DA TOPLANIYOR

16.01.2022 09:52

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e bahçe sulama sistemi kullanılarak kurulan 'buz dağı', adrenalin tutkunlarının gözde adresi oldu.

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e bahçe sulama sistemi kullanılarak kurulan 'buz dağı', adrenalin tutkunlarının gözde adresi oldu. Palandöken Fest etkinliği kapsamında Buz Tırmanışı Festivali'nin 17-19 Ocak'ta, Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonluğu'nun ise 20 Ocak'ta düzenleneceğini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç Yurt ve yurt dışından 300'ün üzerinde sporcunun festivale katılmasını bekliyoruz dedi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki güney pistine 20 metre yüksekliğinde, 150 metre genişliğinde yapılan 'suni buz dağı', Türkiye'deki kayak merkezlerinde bir ilk olma özelliği taşıyor. 'Buz dağı'nı 2019 yılında faaliyete girdiğini belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Palandöken Kayak Merkezi olarak kasımın son haftasında açılışımızı gerçekleştirdik. Bununla birlikte birçok etkinliğe ev sahipliği yaptık. 17- 19 Ocak tarihlerinde Palandöken Fest etkinliğini başlatıyoruz. Festivale 9 ülkeden 300 sporcu katılacak. Hemen ardından 20 Ocak'ta yapılacak olan Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasına ise 4 ülkeden 61 sporcu yarışacak. Tatil için Erzurum'a gelen kayakseverlere her gün, her hafta yeni bir etkinlikle daha zevkli bir ortam sunuyoruz. Palandöken'de aşırı bir yoğunluk bulunmakta ve tüm pistler açık durumda diye konuştu.

FESTİVALDEN SONRA DAĞ KAYAĞI EĞİTİMİ

Palandöken Fest etkinliği kapsamında Buz Tırmanış Festivali'nin bu yıl üçüncüsünü yapacaklarını, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve gelen misafirleri otellere yerleştirdiklerini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç ise şunları söyledi

Palandöken buz parkta yine bu yıl 17- 19 tarihleri arasında üçüncüsünü düzenlediğimiz Palandöken Fest, Buz Tırmanış Festivali'ni yapacağız. Yurt ve yurt dışından 300'ün üzerinde sporcunun festivale katılmasını bekliyoruz. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden çok sayıda uluslararası dağcı, buz tırmanıcı da festivalimize iştirak edecek. Festivalin ardından Türkiye şampiyonamız olacak. Türkiye şampiyonasına da 61 sporcu iştirak edecek. Buz tırmanış Türkiye şampiyonasını da yine bu yıl üçüncü kez düzenliyoruz. Buz Tırmanış Festivali'nin ve şampiyonanın ardından da dağ kayağı eğitimimiz olacak. 21-25 Ocak tarihleri arasında ileri seviye dağ kayağı eğitimi, Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri tarafından verilecek.

'KENDİNE HAS BİR HEYECANI VAR'

Festival için İstanbul'dan geldiğini belirten Nursen Yılmaz Erzurum'a dün akşam geldim. Şimdi tırmanış için antrenman yapıyoruz. Malum senelik yapabildiğimiz bir şey olduğu için tekrar hatırlıyoruz. Buzda tırmanmak keyifli ve çok heyecan verici oluyor. Sürekli kazmayı ve kramponu saplayabilecek bir yer bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla kendine has bir heyecanı var dedi.

'BUZUN ÖRÜMCEKLERİ' ERZURUM'DA TOPLANIYOR
'BUZUN ÖRÜMCEKLERİ' ERZURUM'DA TOPLANIYOR
'BUZUN ÖRÜMCEKLERİ' ERZURUM'DA TOPLANIYOR
'BUZUN ÖRÜMCEKLERİ' ERZURUM'DA TOPLANIYOR
'BUZUN ÖRÜMCEKLERİ' ERZURUM'DA TOPLANIYOR
'BUZUN ÖRÜMCEKLERİ' ERZURUM'DA TOPLANIYOR
'BUZUN ÖRÜMCEKLERİ' ERZURUM'DA TOPLANIYOR
'BUZUN ÖRÜMCEKLERİ' ERZURUM'DA TOPLANIYOR

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Erzurum, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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