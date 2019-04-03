Son Dakika Haberleri: By Lock İçerikleri Çıkan İhraç Kadın Öğretmene 7.5 Yıl Hapis

By Lock İçerikleri Çıkan İhraç Kadın Öğretmene 7.5 Yıl Hapis

1 saat önce

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandığı içeriklerle tespit edilen ve bu suçtan tutuklu yargılanan ihraç kadın öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

By Lock İçerikleri Çıkan İhraç Kadın Öğretmene 7.5 Yıl Hapis, System.String[]
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandığı içeriklerle tespit edilen ve bu suçtan tutuklu yargılanan ihraç kadın öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık kadın D.B. ve avukatı hazır bulundu.

Örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı, Bank Asya hesabı olduğu ve örgüt sohbetlerine katıldığı, ayrıca örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın sanık D.B., "By lock kullanmadım, indirmedim ve içeriklerini de kabul etmiyorum" diye konuştu.

3 tanığın dinlendiği davada, mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık D.B.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, oy çokluğu ile infaz kesinleşinceye kadar tahliyesine hükmetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:34 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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