By-Lock kullanıcısı öğretmen FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
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By-Lock kullanıcısı öğretmen FETÖ'den tutuklandı

01.06.2022 16:38
By-Lock kullanıcısı öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Afyonkarahisar'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Fetullahçı Terör Örgütü'nün haberleşme programı olan By-Lock isimli programın kullanıcısı olduğu belirlenen şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Fetullahçı Terör Örgütü'nün haberleşme programı olan By-Lock isimli programın kullanıcısı olduğu belirlenen şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde kentteki bir özel okulda öğretmen olarak görev yapan ve By-Lock kullanıcısı olduğu belirlenen N.B., isimli şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda yakalanan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Karahisar, Terör, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa By-Lock kullanıcısı öğretmen FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika


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