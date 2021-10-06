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Byclock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede şaşırtan savunma: Beni Çayçı Mehmet gibi düşünün - Son Dakika

Byclock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede şaşırtan savunma: Beni Çayçı Mehmet gibi düşünün

06.10.2021 16:16

Fethullahçı Terör Örgütü'nün üzerinde haberleştiği Byclock'un lisans sahibi Kynes'in yargılandığı dava görüldü. Kynes, mahkemedekileri şaşırtan bir savunma yaptı. 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes, "Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki Çaycı Mehmet gibi düşünebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Fethullahçı Terör Örgütü'ndekilerin kendi aralarında haberleşmeleri amacıyla kullandıkları Byclock'un lisans sahibi Kynes'in hapis cezasıyla yargılandığı dava bugün görüldü. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes, "Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

AYLIK 3 BİN DOLAR GELİRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Çifte vatandaş olan David Keynes'in, mahkemede Alpaslan Demir adı kullanıldı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Alpaslan Demir ve avukatı katıldı. Sanık Alpaslan Demir kimlik sorgusunda, bekar olduğunu, mali müşavir olduğunu ve aylık 3 bin dolar geliri olduğunu belirtti. Savunmasını yapan Demir, Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum dedi.

SAYMAZ'IN ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise, duruşmanın gizli yapılması, müvekkilinin tanık koruma programına alınmasını, bazı isimler hakkında sorulursa bilgi verebileceğini ifade etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, Sanığın yeniden bildiklerini hususunda beyanlarının tespiti için savcılığa yazı yazılmasına karar verdi. Demir'in avukatı ise Tüm bildiklerini anlattı zaten deyince Mahkeme Başkanı, Bizde söylemediği şeyler olduğu kanaati oluştuğundan savcılığa sevk ettik dedi. Davanın tanığı Gazeteci İsmail Saymaz'ın zorla getirilmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 29 Aralık tarihine ertelendi.

Byclock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede şaşırtan savunma: Beni Çayçı Mehmet gibi düşünün

Terör Örgütü, Mahkeme, Lisans, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Byclock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede şaşırtan savunma: Beni Çayçı Mehmet gibi düşünün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Byclock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede şaşırtan savunma: Beni Çayçı Mehmet gibi düşünün - Son Dakika
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