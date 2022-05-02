Byd, Pil Paketinin Güvenlik Riskleri Yüzünden Bazı Otomobilleri Geri Çağırdı - Son Dakika
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Byd, Pil Paketinin Güvenlik Riskleri Yüzünden Bazı Otomobilleri Geri Çağırdı

02.05.2022 14:52
Byd, Pil Paketinin Güvenlik Riskleri Yüzünden Bazı Otomobilleri Geri Çağırdı

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, potansiyel olarak arızalı pil paketlerini değiştirmek üzere yaklaşık 10.000 otomobili geri çağırdığını duyurdu.

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, potansiyel olarak arızalı pil paketlerini değiştirmek üzere yaklaşık 10.000 otomobili geri çağırdığını duyurdu. Ülkenin önde gelen kalite izleme kuruluşu tarafından yapılan yazılı açıklamada, geri çağırmanın 29 Nisan itibarıyla başladığı ve geri çağrılan araçlar arasında 2 Eylül 2021 ile 14 Mart 2022 tarihleri arasında üretilen 9.663 adet Tang DM aracının yer aldığı belirtildi.

Otomobil üreticisinin idareye yaptığı yazılı açıklamada, geri çağrılan araçların elektrik paketindeki hava tahliye valfinin imalat nedenlerinden dolayı düzgün olmayan bir montaj yüzeyine sahip olabileceği, bunun da su girişi riskine yol açabileceği belirtildi. Açıklamada bunun güç pili sisteminde elektrik devresi arızasına neden olabileceği ve aşırı durumlarda güç pilinin termal kaçağına yol açarak güvenlik riski oluşturabileceği ifade edildi. Yetkili satıcıların araçları inceleyeceği ve sızıntı yaşanmış olması ya da hava tahliye valfinin montaj yüzeyinin düz olmaması halinde pil paketini ücretsiz olarak değiştireceği vurgulandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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