ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı - Son Dakika
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ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı

12.04.2022 01:02

ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı İstanbul merkezli 2 ilde yapılan FETÖ operasyonları kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 2 ilde yapılan FETÖ operasyonları kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul ve Erzurum'da 8 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 21 şüpheliden 20'si yakalanmıştı.

Dört gün önce yakalanan aralarında örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli kişilerin de olduğu 20 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla yakalanan FETÖ zanlıları, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si "Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden" tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma dosyasında yer alan iddiaya göre yakalanan FETÖ/PDY üyelerinin, örgüte maddi destek sağladıkları, bölge ve gizli mahrem yapılanması içinde yer aldıkları, örgüte eleman temin edip, bölge yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve FETÖ bünyesindeki KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlandıkları ifade ediliyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, İstanbul, ByLock, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı - Son Dakika
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