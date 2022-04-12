ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı

12.04.2022 09:48

İstanbul merkezli 2 ilde yapılan FETÖ operasyonları kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul merkezli 2 ilde yapılan FETÖ operasyonları kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul ve Erzurum'da 8 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 21 şüpheliden 20'si yakalanmıştı.

Dört gün önce yakalanan aralarında örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli kişilerin de olduğu 20 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla yakalanan FETÖ zanlıları, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si "Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden" tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma dosyasında yer alan iddiaya göre yakalanan FETÖ/PDY üyelerinin, örgüte maddi destek sağladıkları, bölge ve gizli mahrem yapılanması içinde yer aldıkları, örgüte eleman temin edip, bölge yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve FETÖ bünyesindeki KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlandıkları ifade ediliyor.

(Sadık Kahraman/ İHA)

ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı
ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı
ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı

YORUMLAR
500
İSTANBUL-İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN BYLOCK'ÇU 7 FETÖ ÜYESİ TUTUKLANDI İSTANBUL-İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN BYLOCK'ÇU 7 FETÖ ÜYESİ TUTUKLANDI Operasyonda gözaltına alınan bylock'çu 7 fetö üyesi tutuklandı Operasyonda gözaltına alınan bylock'çu 7 fetö üyesi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, İstanbul, ByLock, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:23:01. #1.12#
SON DAKİKA: ByLock'çu 7 FETÖ'cü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement