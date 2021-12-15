'ByLock' kullanan çifte FETÖ'den hapis cezası - Son Dakika

ANKARA'da FETÖ soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan Kenan Var'a 8 yıl 9 ay, tutuksuz yargılanan eşi Yıldız Var'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Kenan ve Yıldız Var çifti ile avukatları katıldı. Sanıklar, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını ileri sürerek, ByLock kullanıcısı olduklarına ilişkin dava dosyasındaki tespiti de kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti sanık Kenan Var'a, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, eşi Yıldız Var'a ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hükümle birlikte sanık Kenan Var'ın tutukluluk halinin devamı karar verildi.