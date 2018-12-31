Son Dakika Haberleri: Bylock'çu Öğretmene Fetö'den Hapis

Bylock'çu Öğretmene Fetö'den Hapis

30 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan öğretmen Fatih Gümüş'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bylock'çu Öğretmene Fetö'den Hapis, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan öğretmen Fatih Gümüş'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Gümüş ve avukatı katıldı.

Dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Gümüş, FETÖ üyesi olmadığını, hakkında isnat edilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Gümüş, suçsuz olduğunun ortaya çıktığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından esasa ilişkin hükmü açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gümüş'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, hükümle birlikte Gümüş'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:39 Kaynak: AA

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