Bylock kulladığı tespit edilen bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında, emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen ve hakkında daha önce yakalama kararı bulunan A.Y. isimli şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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