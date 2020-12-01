Bylock kullanan 20 şüpheliden 12'si yakalandı - Son Dakika

Bylock kullanan 20 şüpheliden 12'si yakalandı

01.12.2020 10:03

- Bylock kullanan 20 şüpheliden 12'si yakalandı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı oldukları tespit edilen 20 örgüt üyesine...

- Bylock kullanan 20 şüpheliden 12'si yakalandı

ANKARA - Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı oldukları tespit edilen 20 örgüt üyesine yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Aralık 2020 günü FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları/teşhis bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı oldukları tespit edilen 20 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında istifa eden, daha sonra yapılan FETÖ operasyonlarında yakalanarak tutuklanan ihraç Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in oğlunun da bulunduğu öğrenildi.

Bylock kullanan 20 şüpheliden 12'si yakalandı
Bylock kullanan 20 şüpheliden 12'si yakalandı
Bylock kullanan 20 şüpheliden 12'si yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, ByLock, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bylock kullanan 20 şüpheliden 12'si yakalandı - Son Dakika


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